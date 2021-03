Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Feuer: Kochtopf vergessen

Pforzheim (ots)

Ein Schaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Feuers in einer Küche in der Kaiser-Friedrich-Straße gegen 14.45 Uhr am Mittwochnachmittag.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Kochtopf auf dem Herd vergessen, weshalb der Inhalt Feuer fing. Die Essensreste konnten schnell gelöscht und die vom Rauch betroffenen Räumlichkeiten gelüftet werden.

Die 31-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Kaiser-Friedrich-Straße bis 15.25 Uhr voll gesperrt werden.

Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, war das Polizeipräsidium Pforzheim mit fünf Streifenwagenbesatzungen vor Ort.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell