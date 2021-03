Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahndungserfolg: Polizeibeamte nehmen nach Geldbeuteldiebstahl Tatverdächtigen fest

Pforzheim (ots)

Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord ist am Dienstagnachmittag ein rascher Fahndungserfolg gelungen. Dabei nahmen die Beamten einen 21-jährigen Tatverdächten eines Geldbeuteldiebstahls vorläufig fest.

Ein 80-jähriger Mann hatte sich gegen 14:45 Uhr im Bereich der Rathaustiefgarage in der Pforzheimer Innenstadt befunden und war dabei, sein Parkticket aus dem Geldbeutel zu holen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte sich ein Dieb diese Situation zunutze, näherte sich an den Geschädigten an und griff nach dem Geldbeutel. Danach flüchtete der Täter mit seiner Beute und der 80-Jährige verlor ihn aus den Augen. Im Rahmen einer sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord im Bereich der Östlichen Karl-Friedrich-Straße den 21-jährigen Tatverdächtigen. Auf ihn traf die Beschreibung des Flüchtigen exakt zu und es ergaben sich in der Folge weitere Verdachtsmomente für seine Täterschaft. Die Einsatzkräfte, welche bei ihm auch einen Teleskopschlagstock sowie eine kleine Menge Drogen auffanden, nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und führten erkennungsdienstliche Maßnahmen mit ihm durch. Die Ermittlungen dauern an.

Frank Weber, Pressestelle

