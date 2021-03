Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Helm verhindert schlimme Kopfverletzungen: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

Waldachtal (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stürzte am Mittwochmorgen ein 64-jähriger Pedelec-Lenker alleinbeteiligt in Waldachtal und verletzte sich hierbei schwer. Durch den getragenen Fahrradhelm wurden offenbar schlimme Kopfverletzungen verhindert.

Der E-Bike Fahrer befuhr gegen 10:15 Uhr die Strecke von Salzstetten in Richtung Altheim. Auf der Gefällstrecke im Bereich der Salzstetter Mühle kam der 64-Jährige in einer scharfen Linkskurve zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50 Euro.

Alexander Nobel, Pressestelle

