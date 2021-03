Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rascher Fahndungserfolg: Autobahnpolizei stellt Unfallflüchtigen

Pforzheim (ots)

Einsatzkräften der Autobahnpolizei ist ein rascher Fahndungserfolg gelungen. Nach einer Unfallflucht mit Sachschaden von mehreren Tausend Euro haben die Beamten einen 45-jährigen Tatverdächtigen gestellt.

Der 45-jährige Autofahrer war am Dienstagmorgen auf der Autobahn A 8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er nach derzeitigem Ermittlungsstand vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 42-Jährigen. Während jener nach dem Unfall auf dem Standstreifen anhielt, fuhr der 45-Jährige einfach weiter und bedachte seinen Unfallgegner Angaben zufolge noch mit einer beleidigenden Geste. Der 42-Jährige blieb mit einem Schaden von rund 10.000 Euro an seinem Auto zurück und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es Einsatzkräften der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, den Unfallflüchtigen aus dem Verkehr zu ziehen und zu kontrollieren. Dabei entdeckten die Beamten, dass der 45-Jährige gar keinen Führerschein hat. Da er weiterhin über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, musste er direkt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro bezahlen.

Frank Weber, Pressestelle

