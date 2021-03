Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Anrufe durch falschen Bankmitarbeiter: Frau aus Freudenstadt entgeht knapp einem Schaden von mehreren Tausend Euro - Warnmeldung und Hinweise der Polizei

Freudenstadt (ots)

Nach mehreren Telefonanrufen durch falsche Bankangestellte bei Bürgern aus Freudenstadt warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche.

Eine Frau hatte am Montag von einem angeblichen Mitarbeiter eines örtlichen Geldinstitutes einen Anruf erhalten. Der Anrufer gab sich als Sicherheitsbeauftragter der Bank aus und behauptete, dass von dem Konto der Geschädigten eine unberechtigte Abbuchung erfolgt sei. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger die Frau im Folgenden dazu, per Online-Banking einen fünfstelligen Betrag auf ein anderes Konto zu überweisen. Nach der Überweisung rief die Geschädigte bei ihrer Bank an, von wo aus sie auf den vorliegenden Betrug hingewiesen wurde. Weil sich die Geschädigte unverzüglich an das Geldinstitut gewandt hatte, gelang es, den Überweisungsvorgang noch rechtzeitig anzuhalten, so dass ihr mit Ausnahme einer Bankgebühr kein Schaden entstand. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es offenbar bereits zu mehreren gleichgelagerten telefonischen Betrugsversuchen im Bereich Freudenstadt gekommen war, welche jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand scheiterten. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise der Polizei zu dieser Betrugsmasche:

- Bedenken Sie: Ihre Bank wird Sie nie dazu auffordern, Codes und andere sensible Informationen am Telefon preiszugeben und schon gar nicht, eine Überweisung durchzuführen.

- Geben Sie nie Ihre PIN oder andere Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking am Telefon weiter.

- Legen Sie auf und kontaktieren Sie selbst ihre Bank oder ihren zuständigen Bankberater.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell