POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Freudenstadt - Nach S-Bahnunfall: Fußgängerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Nachtrag zur Meldung der Bundespolizeiinspektion Offenburg vom 01.03.2021

Die am 27.02.2021 bei einem Unfall mit einer S-Bahn lebensgefährlich verletzte Frau ist am vergangenen Freitag ihren schweren Verletzungen erlegen. Nachdem die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle durch die Bundespolizei Offenburg durchgeführt wurden, hat aufgrund des Ablebens der Fußgängerin die Verkehrspolizei in Freudenstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

