POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - 43-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Haiterbach (ots)

Ein verletzter Autofahrer und Sachschaden in dreistelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in Haiterbach-Unterschwandorf ereignet hat.

Der 43-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 13:15 Uhr in der Iselshauser Straße unterwegs, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Eine dahinterfahrende 31-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Unfall wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

