POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - 50-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ein verletzter Autofahrer und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag bei Bauschlott.

Der 50-jährige Fahrer eines Smart war gegen 14:30 Uhr auf der Landesstraße 611 von Ölbronn-Dürrn kommend in Richtung Bauschlott unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog der 50-Jährige nach links in einen Feldweg ab, da er offenbar beabsichtigte, wieder in Richtung Ölbronn-Dürrn zurückzufahren. Während der Smart abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, welcher im selben Moment dabei war, diesen zu überholen. Durch den Unfall wurde der Smartfahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro.

