Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Falsch eingeparkt und Schaden verursacht - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Etwa 2.500 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Zeit von Freitag, 09:20 bis 10:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Freudenstadt. Offenbar versuchte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in eine Parklücke einzufahren und beschädigte dabei einen ordnungsgemäß abgestellten Suzuki. Der Unbekannte verließ im Anschluss unerlaubterweise die Unfallstelle.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 536 0 zu wenden.

Alexander Nobel, Pressestelle

