POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Toyota-Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm.

Gegen 20:40 Uhr befuhr der 20-Jährige die Kaiser-Friedrich-Straße in Pforzheim, jedoch ohne das Abblendlicht eingeschaltet zu haben. Nach einer kurzen Verfolgung durch die Beamten der Verkehrspolizei Pforzheim wurde der 20-Jährige auf der Kaspar-Glaser-Straße einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle sollte unter anderem die Fahrtauglichkeit des Pkw-Lenkers überprüft werden. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert am Verkehr teilgenommen hatte. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Auch besaß der Mann keinen Führerschein mehr, da er diesen in der Vergangenheit entzogen bekommen hatte. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und das Fahrzeug stehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

Alexander Nobel, Pressestelle

