POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Wohnhaus

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Wochenende drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Niefern ein und entwendeten Uhren im Wert von rund 1.000 Euro.

In der Zeit zwischen Freitag, 05.03.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.03.2021, 10:45 Uhr suchten die Einbrecher das Haus im Öschelbronner Weg auf. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie offensichtlich ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete die Täterschaft im Anschluss mit zwei hochwertigen Armbanduhren.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693-0 zu melden.

