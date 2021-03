Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - 12-jähriger Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Horb am Neckar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Horb am Neckar ist ein 12-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen überquerte der Junge gegen 18:55 Uhr, obwohl die Fußgängerampel seit mehreren Sekunden Rotlicht zeigte, eine Fußgängerfurt am Bahnhofsplatz/Dammstraße. Eine 24-jährige Opel-Fahrerin fuhr vom Bahnhof kommend in Richtung Stadtmitte und erfasste den dunkel gekleideten Jungen. Der 12-jährige Fußgänger wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

