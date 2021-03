POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach/Freudenstadt - Unbekannte machen sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Polizeipräsidium Pforzheim

Unbekannte haben sich von Mittwoch auf Donnerstag in Alpirsbach und Freudenstadt an Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht.

In Rötenbach bei Alpirsbach haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 09:50 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Rötenberger Straße gewaltsam geöffnet und den gesamten Inhalt entwendet. Es entstand ein Gesamtsachschaden im vierstelligen Bereich.

In Freudenstadt versuchten Unbekannte im Glashüttenweg in der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 10:25 Uhr, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

