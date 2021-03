Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Diebstahl aus Auto: Zeugen gesucht

Illingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 14:00 bis 15:20 Uhr in der Gündelbacher Straße in Illingen die Scheibe eines Autos eingeschlagen und daraus eine Handtasche entwendet.

Der Täter schlug zunächst ein Seitenfenster des Wagens ein und entwendete darauf die Handtasche. Anschließend entkam er unerkannt und verursachte einen Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

Wer im Zusammenhang mit dem Diebstahl Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693-0.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell