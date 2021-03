Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Zeugen gesucht: Einbruch in Jugendhaus

Schömberg (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch, 03.03.2021, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 04.03.2021, 12:00 Uhr in ein Jugendhaus in Schömberg eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Jugendhaus in der Schwarzwaldstraße und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Laptop entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161 3511 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell