Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - 82-Jähriger verursacht Unfall: Zwei Personen verletzt

Glatten (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Landesstraße 406 bei Glatten ein Auffahrunfall ereignet, bei dem nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwei Personen leicht verletzt wurden.

Der 82-jährige Nissan-Fahrer war gegen 09:25 Uhr auf der Landesstraße 406 von Glatten in Richtung Lombach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in die Ursentaler Straße erkannte der Nissan-Fahrer zu spät, dass eine 58-jährige Daimer-Benz-Fahrerin in diese abbiegen wollte. Folglich kam es zur Kollision. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde durch eine hinzugerufene Fachfirma gereinigt und die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Alexander Nobel, Pressestelle

