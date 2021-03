Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/FDS/PF) Mühlacker/Freudenstadt/Pforzheim - Polizei kontrolliert Autofahrer und E-Scooter-Lenker wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss

Mühlacker/Freudenstadt/Pforzheim (ots)

Mehrere Verstöße festgestellt haben am Donnerstag Polizeibeamte bei Autofahrern und einer E-Scooter-Lenkerin, die unter der Wirkung von berauschenden Mitteln ihr Fahrzeug führten.

In einem Fall kontrollierten die Polizeibeamten am Donnerstag gegen 02:25 Uhr eine 21-jährige VW-Fahrerin in Pforzheim in der Steubenstraße. Hierbei bemerkten die Einsatzkräfte Anhaltspunkte für Drogenkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Die 21-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben.

Im zweiten Fall führten die Polizisten am Donnerstag gegen 08:20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Lienzinger Straße in Mühlacker durch. Dabei fiel ihnen ein 28-jähriger Fahrzeugführer auf, bei dem die Einsatzkräfte Hinweise auf Drogeneinfluss bemerkten. Weiter konnten die eingesetzten Beamten eine geringe Menge Amphetamin und eine Wasserpfeife im Wageninneren feststellen. Auch dieser Verkehrsteilnehmer musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Eine besondere Kontrolle führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Süd gegen 18 Uhr am Lindenplatz durch. Hier fiel den Einsatzkräften eine 28-jährige E-Scooter-Fahrerin ohne gültigen Versicherungsschutz auf. Auch bei ihr stellten sie mehrere Auffälligkeiten fest, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein entsprechender Vortest verlief positiv hinsichtlich Cannabis. Des Weiteren wurde in ihrem mitgeführten Rucksack neben einem Teleskopschlagstock noch weiteres Betäubungsmittel aufgefunden.

In der Lauterbadstraße in Freudenstadt konnten Donnerstagabend Einsatzkräfte des Polizeireviers Freudenstadt eine 18-jährige Ford-Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Hierbei fielen den Beamten mehrere Anzeichen auf Drogenkonsum bei der 18-Jährigen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, was für die Ford-Fahrerin schließlich zu einer Blutprobe führte.

In allen Fällen müssen die Betroffenen nun mit Anzeigen und gegebenenfalls Folgen für ihren Führerschein rechnen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

