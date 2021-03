Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Leicht verletzt worden ist am Mittwochnachmittag in Pforzheim der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads.

Ein 24-jähriger Autofahrer war gegen 15:30 Uhr in der Zerrennerstraße in Richtung Goethestraße unterwegs, als er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verbotswidrig wendete. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der offenbar links versetzt hinter ihm fuhr und das Wendemanöver zu spät bemerkt hatte. Durch den Unfall wurde der 17-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt über 5.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

