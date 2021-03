Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unfall auf der Bundesstraße 463

Bad Liebenzell (ots)

Am Mittwochmittag hat eine 66 Jahre alte Frau einen Unfall auf der Bundesstraße 463 zwischen Bad Liebenzell und Unterreichenbach verursacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 66-Jährige gegen 13:10 Uhr von Bad Liebenzell in Richtung Unterreichenbach und wollte nach dem Sportplatz nach links in einer Haltebucht abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 23-jährigen Suzuki-Fahrer, der sie in diesem Moment überholte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 66-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

