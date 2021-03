Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rotlicht missachtet: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochabend im Einmündungsbereich Eutinger Straße/Zeppelinstraße entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 23-jähriger VW-Fahrer gegen 22:50 Uhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen von Pforzheim in Richtung Mühlacker unterwegs. Offenbar zeitgleich bog ein 54-jähriger BMW-Fahrer von der Zeppelinstraße aus nach links in die Eutinger Straße ab. Folglich kam es zu einer Kollision. Beide Verkehrsteilnehmer gaben gegenüber der Polizei an, jeweils bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 3111 in Verbindung zu setzen.

Alexander Nobel, Pressestelle

