Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Unfall beim Überholen: Sachschaden und zwei Leichtverletzte

Birkenfeld (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag bei Birkenfeld auf der Kreisstraße 4576 ereignet hat.

Der 28-jährige Fahrer eines Opel war gegen 15:40 Uhr von Birkenfeld in Richtung Gräfenhausen unterwegs. Kurz nach einer Kurve bemerkte der 28-Jährige zu spät, dass sich nach dem Kurvenbereich eine Fahrzeugkolonne gebildet hatte. Da der Opel-Fahrer nicht mehr bremsen konnte, wollte dieser die weiteren Fahrzeuglenker überholen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen scherte nun ein 75-jähriger VW-Fahrer aus der Kolonne heraus, um in einen Feldweg einzufahren. Folglich kam es zu einer Kollision. Der 75-Jährige und seine 74-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch eine hinzugerufene Fachfirma wurde die Fahrbahn gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden durch die Polizei Neuenbürg und die freiwillige Feuerwehr Birkenfeld verkehrslenkende Maßnahmen durchgeführt.

Alexander Nobel, Pressestelle

