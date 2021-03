Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet

Keltern (ots)

Eine größere Menge an Kraftstoff entwendet haben bislang Unbekannte von einem Firmengelände in Keltern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begaben sich die Unbekannten zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr auf das Betriebsgelände in der Ersinger Straße in Dietlingen. Dort öffneten sie gewaltsam den Tank einer Baumaschine und entnahmen circa 200 Liter Kraftstoff. Des Weiteren wurden zwei Außenkameras zerstört. Der Sachschaden an diesen beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07232 319620 beim Polizeiposten Remchingen oder beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 7912-0 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

