Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Maulbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen verletzte sich eine 25-jährige VW-Fahrerin durch das Auffahren auf einen Lkw leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen fuhr die 25-Jährige mit ihrem VW infolge Unachtsamkeit auf den Lkw eines 54 Jahre alten Mannes auf. Dieser wartete verkehrsbedingt an der Zufahrt Maulbronn-West zur Bundesstraße 35 in Richtung Bretten. Auf Grund des Aufpralls wurde die 25-Jährige leicht verletzt und begab sich selbständig in medizinische Behandlung. Der 54-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der VW musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell