Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Seniorin wird von Trickdiebin bestohlen

Pforzheim (ots)

Eine Unbekannte hat am Dienstagvormittag eine Seniorin in Pforzheim in deren Wohnung bestohlen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand klingelte die unbekannte Frau gegen 10 Uhr im Henri-Arnaud-Weg in Maihälden bei der 83-jährigen Seniorin und bat über die Sprechanlage darum ins Haus gelassen zu werden. Die Seniorin dachte zunächst, bei der Person würde es sich um ein ihr bekanntes Nachbarkind handeln und öffnete die Hauseingangstüre des Mehrfamilienhauses. Allerdings stand dann anstatt eines Kindes eine fremde Frau vor ihr und bat um ein Blatt Papier und einen Stift, da sie einer Bewohnerin des Hauses eine Nachricht hinterlassen wolle. Daraufhin ließ die Seniorin die Unbekannte in ihre Wohnung und übergab ihr dort die gewünschten Utensilien. Als die 83-Jährige sie in der Folge zum Gehen aufforderte, bat die Unbekannte nach einem Glas Wasser und verwickelte die Seniorin in ein längeres Gespräch. Erst nach mehrmaliger Aufforderung verließ die unbekannte Frau die Wohnung. Am nächsten Tag stellte die 83-Jährige fest, dass ihr ganzes Bargeld, welches sie in der Wohnung aufbewahrte, entwendet wurde. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: circa 50 Jahre alt, circa 165 cm groß, dunkelbraune Augen, die Augenbrauen mit einem Lidstrich nachgezogen und trug eine medizinische Maske. Sie war mit einer braunen Strickmütze mit Fell, einem Schal, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

VORSICHT Trickdiebstahl: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

