POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Unbekannte lösen Radmuttern

Freudenstadt (ots)

Unbekannte haben Samstagabend in Zeit von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr in Freudenstadt-Lauterbad an einem Reifen eines Pkws Radmuttern gelöst.

Der Autofahrer hatte seinen Pkw in der Kinzigtalstraße auf Höhe des Amselwegs geparkt. Beim Heimfahren hörte er ein schlagendes Geräusch und stellte daraufhin fest, dass an seinem linken Vorderrad fünf Radmuttern von einem unbekannten Täter gelöst worden waren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

