POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Nach Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz: Zeugen gesucht

Dornstetten (ots)

Nachdem bei einem Unfall am Montagnachmittag in Dornstetten ein Audi beschädigt wurde, ist der oder die dafür Verantwortliche einfach davongefahren.

Der Audi war zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Gartenstraße geparkt, als ein anderes Fahrzeug dagegen stieß und deutlichen Schaden verursachte. Der Audi wurde im rechten hinteren Bereich am Stoßfänger und am Radlauf beschädigt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher danach jedoch einfach weg. In der Nähe des beschädigten Pkws soll sich eine Personengruppe aufgehalten haben, welche mögliche Zeugen sein könnten.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen darum, insbesondere Personen aus dieser Personengruppe, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

