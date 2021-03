Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Die Polizei warnt: Erneute Anrufe Falscher Polizeibeamter

Mit vorgetäuschten Sachverhalten haben in Pforzheim im Laufe des Dienstags erneut Betrüger über Telefonanrufe versucht, an die Ersparnisse ihrer angerufenen Opfer zu gelangen. Die bereits ausreichend sensibilisierten Betroffenen haben allesamt richtig gehandelt, so dass es letztlich in keinem der Fälle zu einem persönlichen Täterkontakt und damit auch zu keinem finanziellen Schaden kam.

In den 13 bekannten Fällen handelte es sich bei den Anrufern um "Falsche Polizeibeamte". In einem bekannten Fall rief ein "Falscher Bankangestellter" an.

Die Polizei weist aufgrund der aktuell vermehrt festgestellten Anrufe erneut darauf hin, dass man sich nicht auf ein Gespräch mit den Betrügern einlassen soll. Es wird dazu geraten, keine Fragen nach Adressen, Angehörigen, persönlichen Daten oder Wertgegenständen am Telefon zu beantworten und das Gespräch sofort zu beenden. Kontaktieren Sie direkt im Anschluss eines solchen Telefonates über die Polizeinotrufnummer 110 Ihre richtige Polizei.

