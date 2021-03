Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Verkehrsunfall alleinbeteiligt endet tödlich

Unterreichenbach (ots)

Am Sonntagabend ist ein 74-Jähriger seinen Verletzungen als Folge eines Verkehrsunfalls vom Samstagabend auf der Bundesstraße 463 zwischen Unterreichenbach-Dennjächt und Bad Liebenzell im Krankenhaus erlegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 74 Jahre alte Opel-Fahrer am Samstag gegen 20:40 Uhr von Dennjächt in Richtung Bad Liebenzell. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hangbefestigungsmauer, an welcher der Opel zum Stillstand kam. Ersthelfer bargen den Fahrer, dessen Pkw anfing zu brennen. Der 74-Jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntagabend an den Folgen der durch den Unfall erlittenen Verletzungen verstarb.

Beatrice Suppes, Pressestelle

