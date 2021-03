Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Messplatz gesucht

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 13 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und zwei Fußgängern am Messplatz in Pforzheim.

Da der Hergang der Auseinandersetzung nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden Zeugen oder Hinweisgeber gesucht.

Insbesondere wird eine Zeugin, die am Sonntag mit der Polizei wegen des Vorfalls Kontakt aufnahm, gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell