POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Hütte in Schrebergarten aufgebrochen

Knittlingen (ots)

Wie der Polizei erst etwas später bekannt wurde, brachen Unbekannte am Donnerstag in Knittlingen in eine Hütte ein und entwendeten Arbeitsgeräte sowie Mobiliar.

Im Laufe des Tages hebelten die Täter zunächst eine Holztür der Laube im Schrebergartengebiet im Bereich der Parkstraße auf. Neben diversem Werkzeug nahmen die Täter auch vier Gartenstühle mit Auflagen mit. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

