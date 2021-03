Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täter läuft mit Diebesgut an Tatort vorbei: Festnahme!

Pforzheim (ots)

Mit Diebesgut aus einer Gaststätte in Pforzheim ist ein 35-jähriger Tatverdächtiger am Samstagmittag durch den Besitzer festgestellt und durch Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord festgenommen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 35-Jährige zwischen Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr in eine Gaststätte im Bereich Am Schoßgatter eingedrungen, um hierbei eine Vielzahl an alkoholischen Getränken und Elektronikartikel zu entwenden. Nachdem der Gaststättenbesitzer zunächst eine Anzeige gegen Unbekannt erstatte, meldete er sich mittags gleich noch einmal bei der Polizei. Grund dafür war, dass der 35-jährige Tatverdächtige rotzfrech mit einem Kinderwagen, befüllt mit einem Teil des Diebesguts, an der Gaststätte und dessen Besitzer vorbeilief. Der Gaststättenbesitzer stellte sich dem dreisten Einbrecher in den Weg und verständigte die Polizei, welche diesen darauf vorläufig festnahm. Der Wert der sichergestellten Gegenstände wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

