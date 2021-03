Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Freudenstadt (ots)

Augenscheinlich ohne Beute verließen Unbekannte ein Fabrikgelände in Freudenstadt - Christophstal, nachdem sie zunächst über ein Fenster in die Räumlichkeiten eingebrochen waren.

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.02.2021, 20:00 Uhr und Freitag, 26.02.2021, 11:00 Uhr, schlugen die Einbrecher eine Scheibe eines Lagerraums in der Talstraße ein und gelangten so ins Innere. Die Täterschaft hatte sich offenbar drinnen umgesehen und war danach geflüchtet. Der Sachschaden mit rund 250 Euro beziffert.

Sabine Maag, Pressestelle

