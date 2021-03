Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Unfall durch Sekundenschlaf

Wiernsheim (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kommt Samstagnacht ein VW-Fahrer auf Grund von Übermüdung von der Fahrbahn ab.

Der 54-jährige Fahrzeugführer befuhr gegen 3 Uhr die Landesstraße 1134 von Wiernsheim in Richtung Mönsheim. Offensichtlich kam der VW-Fahrer wegen eines Sekundenschlafs in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn und fuhr in einen Graben. Durch den Aufprall im Straßengraben verletzte sich der 54-Jährige leicht und wurde durch hinzukommende Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein Fremdschaden war nicht entstanden.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell