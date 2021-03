Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) PKW-Brände in einer Tiefgaragen der Stettiner Straße

Pforzheim (ots)

Zur Tatzeit meldete ein Zeuge einen Knall und splitterndes Glas, sowie eine Alarmanlage eines PKW und Flammen aus der Tiefgarage vor dem Gebäude Stettiner Straße 6 (Hochhaus). In der dortigen Sammelgarage kam es zum, Vollbrand von 3 Fahrzeugen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Betonwände der Garage wurden ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Statiker wird das Gebäude heute prüfen. Eine Gefahr für die Bewohner bestand laut Feuerwehr nicht. Es bestand auch keine Gefahr, dass der Brand auf das Wohnhaus übergreift. Brandursache dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Brandstiftung durch Brandbeschleuniger sein. Die Höhe des Sachschadens kann im Moment nicht beziffert werden, da die Statik der Garagendecke, deren Beton stark in Mitleidenschaft genommen wurde, er geprüft werden muss. Ebenso ist die Schadenshhöhe an den Fahrzeugen nicht feststellbar, da die Garage noch nicht betreten werden darf. Weitere Ermittlungen folgen. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei Pforzheim unter 07231/186-4444 entgegen.

