Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Verkehrsunfall auf der L572 bei Tiefenbronn-Mühlhausen, Fahrzeug landet auf dem Dach

Tiefenbronn-Mühlhausen (ots)

Ein 34jähriger Mann befuhr am Sonntag, gg. 16.00 Uhr, mit seinem Honda-Pkw die Strecke von Mühlhausen nach Hausen. Im dortigen Kurvenbereich geriet das Fahrzeug auf den unbefestigten Seitenstreifen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Hierdurch war bis gg. 17.00 Uhr der Streckenabschnitt blockiert. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik verbracht. Das Fahrzeug wurde von einem Abschlepper geborgen und diese Maßnahme wurde von den örtlichen Feuerwehrkräften unterstützt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EURO. Die Sachbearbeitung übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim.

