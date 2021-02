Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 - BMW-Fahrer leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Samstagabend gegen 19:15 Uhr ein BMW den linken Fahrstreifen der dreispurigen Fahrbahn in Richtung Karlsruhe. Kurz nach der Autobahnausfahrt Pforzheim-West kam der BMW-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung der dortigen Betonwand von der Fahrbahn ab. Bevor dieser jedoch in die Betonwand fuhr, erkannte er die Gefahrensituation und übersteuerte seinen PKW nach rechts. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und schleuderte über alle drei Fahrstreifen in die rechtsseitige Leitplanke. Von dieser abgewiesen schleuderte der BMW zurück über alle drei Fahrstreifen und prallte frontal in die Betonleitwand. Nach wenigen Metern kam der PKW auf dem linken Fahrstreifen dann zum Stillstand. Durch den Unfall entstand am BMW und an der Leiplanke Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000,-EUR. Der PKW-Lenker erlitt eine Prellung seines Mittelfingers.

Zur Unfallaufnahme sowie zu Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn A8 in Richtung Karlsruhe kurzfristig voll gesperrt, der Verkehr konnte allerdings nach kurzer Zeit wieder an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Es waren die Berufsfeuerwehr Pforzheim, ein Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie mehrere Polizeistreifen im Einsatz.

Jens Augenstein, Führungs- und Lagezentrum

