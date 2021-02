Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Gewalt gegen Ordnungsbehörden: Jugendliche greifen Gemeindevollzugsdienst an

Calw (ots)

Wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Beschäftigte des städtischen Gemeindevollzugsdienstes am Donnerstagmittag ermittelt nun das Polizeirevier Calw.

Nach derzeitigen Informationen hatten die drei Vollzugsbediensteten gegen 13:30 Uhr im Bereich der Calwer Nikolausbrücke bei einem 16-Jährigen wegen eines Corona-Verstoßes die Personalien feststellen wollen. Der Jugendliche soll sich jedoch unmittelbar aggressiv gezeigt, die städtischen Mitarbeiter beleidigt und auf sie eingeschlagen haben sowie hiernach in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs geflohen sein. Den Angaben zufolge gelang es den Vollzugsbediensteten im weiteren Verlauf, den 16-Jährigen am Busbahnhof festzuhalten, woraufhin sich zwei andere Jugendliche eingemischt und versucht haben sollen, den 16-Jährigen gewaltsam zu befreien. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte vor Ort, ergriffen zwei der Jugendlichen unmittelbar die Flucht. Den Beamten gelang es jedoch nach fußläufiger Verfolgung, einen der beiden Flüchtenden vorläufig festzunehmen. In der Folge brachten sie jenen sowie den festgehaltenen 16-Jährigen auf das Polizeirevier. Dort ergab ein Drogenvortest bei beiden ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabiskonsum. Die Ermittlungen nach dem dritten, noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an. Dazu werden auch die Aufnahmen der Videoüberwachung im Bereich des Busbahnhofs ausgewertet. Zwei der geschädigten Gemeindevollzugsbediensteten erlitten bei dem Vorfall derartige Verletzungen, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten und ihren Dienst danach nicht mehr fortsetzen konnten.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell