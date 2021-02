Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Calw (ots)

Am Donnerstagvormittag hat sich in Calw ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 56-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Eine 89 Jahre alte Daimler-Benz-Fahrerin wendete gegen 10:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Spindlershofstraße und erfasste dabei eine Fußgängerin. Anwesende Passanten huben den Pkw zur Seite, damit die Fußgängerin versorgt werden konnte. Durch den Unfall erlitt die 56-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand kein Sachschaden.

Alexander Nobel, Pressestelle

