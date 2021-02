Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim (PF) Pforzheim - Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts: 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Nach einem Angriff auf einen 31-Jährigen am Dienstag ermittelt die Pforzheimer Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll gegen 16:45 Uhr in einer Asylunterkunft in Pforzheim-Brötzingen unvermittelt mit einem Messer auf den 31-Jährigen eingestochen und ihn im weiteren Verlauf auch geschlagen haben. Zeugen, welche die Geschehnisse mitbekamen, gelang es offenbar, den 33-Jährigen dazu zu bringen, von dem Geschädigten abzulassen. Der Tatverdächtige, ein marokkanischer Staatsangehöriger, konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der 33-Jährige am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell