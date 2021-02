Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett- Enkeltrickmasche: Betrüger schlugen erneut zu - Polizei rät zu großer Vorsicht!

Althengstett (ots)

Einen hohen finanziellen Schaden fügten am Mittwochnachmittag dreiste Betrüger einer älteren Dame zu.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete sich zunächst ein jüngerer Mann telefonisch bei der Frau. Durch geschickte Gesprächsführung täuschten im Anschluss mehrere Personen einen schweren Unfall unter Beteiligung eines Verwandten vor. Die Täterschaft nutzte im Anschluss den Schockmoment und die Hilfsbereitschaft der Frau aus und forderte für eine schnelle Hilfe Geld. Das verunfallte Familienmitglied bräuchte die Summe sofort zur Schadensregulierung und damit es seinen Führerschein nicht verliere.

Unter dem Eindruck der angeblichen Notsituation händigte die Dame zunächst einem Betrüger, der sich als Sohn des Werkstattleiters, eines angeblichen "Herrn König" ausgab, Bargeld in einem braunen Koffer aus. Im Anschluss drängte das angebliche Familienmitglied noch auf weitere Wertgegenstände, so dass die getäuschte Frau ein paar Stunden später auch noch Schmuck an eine angeblich gute Bekannte herausgab.

In diesem Zusammenhang wird der erste Täter als etwa 20 Jahre alt und sehr schlank beschrieben. Er trug eine Gesichtsmaske und soll ein europäisches Aussehen gehabt haben. Weiterhin trug er eine beige Hose. Die Abholerin des Schmucks soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Sie war von schlanker Statur und hatte dunkle, lange Haare.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder auch zu weiteren Fälle geben könne, sich an den Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu wenden. Wem sind im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr verdächtige Personen aufgefallen, auf die die Beschreibung passen könnte?

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden immer wieder Schockanrufe mit der "Enkeltrick"-Masche bzw. Anrufe durch falsche Polizeibeamte bekannt.

Die Polizei rät, folgendes zu beachten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

- Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell