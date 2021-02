Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Königsbach-Stein (ots)

In Königsbach-Stein ist am Mittwoch gegen 14:15 Uhr ein Pkw mit einem Radfahrer kollidiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 37 Jahre alter Hyundai-Fahrer auf der Kämpfelbachstraße und wollte an der Einmündung in die Straße "Am Plötzer" nach rechts abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen auf dem Gehweg fahrenden 21-jährigen Radfahrer der entgegenkommend zeitgleich die Fahrbahn der Straße "Am Plötzer" überqueren wollte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Beteiligten, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

