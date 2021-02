Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Brand in Wohnhaus: Mann verstirbt

Höfen an der Enz (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben bei einem Brand in einem Wohngebäude am Mittwochnachmittag in Höfen einen Mann geborgen, der trotz Rettungsversuche vor Ort verstorben ist.

Nachdem gegen 14:45 Uhr zunächst eine Rauchentwicklung gemeldet worden war, eilten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu dem Gebäude in der Wildbader Straße. Im Inneren des Hauses fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine regungslose männliche Person. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte schließlich nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Identität des Verstorbenen ist bislang noch nicht eindeutig geklärt. Es ist bisher unklar, ob es sich um einen Bewohner handelt. Derzeit befinden sich Kriminaltechniker vor Ort, um Hinweise auf die noch nicht bekannte Brandursache zu erlangen. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich, das Gebäude ist zumindest derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund des Einsatzes ist aktuell die Wildbader Straße teilweise gesperrt, eine örtliche Verkehrsregelung erfolgt. Es waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Höfen, Bad Wildbad und Calmbach im Einsatz.

