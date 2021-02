Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer und seine Sozia schwer verletzt

Seewald (ots)

Am Dienstagmittag gegen 16:40 Uhr hat sich im Bereich Seewald ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin offensichtlich wegen einer größeren Menge Dreck und Gestein gestürzt sind.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 4775 von Hallwangen in Richtung Erzgrube. Im Bereich einer Rechtskurve kam er mit seinem Lkw bzw. Anhänger nach rechts ins unbefestigtes Bankett und schleuderte offenbar eine größere Menge Dreck und Gestein auf die Straße. Der zum Unfallzeitpunkt in dieselbe Richtung fahrende 17- jährige Motorradfahrer erkannte die Gefahrenstelle zu spät, kam im Kurvenbereich zu Fall und rutschte samt seiner 17-jährigen Mitfahrerin in den Straßengraben. Der 17-jährige Fahrer und seine Sozia wurden durch den Sturz schwer verletzt und mussten durch hinzugerufene Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen, Hinweisgeber oder auch der bislang unbekannte Lkw-Fahrer werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell