POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schaulustige filmten gestrigen Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf Autobahn A8

Pforzheim (ots)

Mehrere Schaulustige haben am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A8 bei Pforzheim einen Verkehrsunfall gefilmt, bei dem ein 50-jähriger Lkw-Fahrer tödlich und ein 54-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde.

Wie in der Pressemeldung vom 23.02.2021, 16:10 Uhr, mitgeteilt, kam es in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz nach der Anschlussstelle Pforzheim-Süd gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall zweier Lkws, bei dem ein Fahrer tödlich verletzt wurde. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe musste aufgrund aufwendiger Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten auf der Gegenfahrbahn rund 30 Schaulustige in ihren Fahrzeugen fest, welche mit ihrem Mobiltelefon die Unfallstelle beim Vorbeifahren filmten. Hierbei kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch sehr langsam fahrende oder plötzlich bremsende Fahrzeuge. Des Weiteren versuchten vereinzelt Personen mit ihren Fahrzeugen über umliegende Waldwege sich Einblick auf die Unfallstelle zu verschaffen. Die Schaulustigen werden nach Abschluss der Ermittlungen zur Anzeige gebracht.

