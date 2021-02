Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht

Wurmberg (ots)

Nachdem bei einem Unfall in Wurmberg eine Straßenlaterne beschädigt wurde, ist der dafür verantwortliche Lkw-Fahrer einfach davongefahren.

In Folge des tödlichen Verkehrsunfalls auf der Autobahn 8 nutzten einige Lastkraftwagenfahrer die Dachsteinstraße, welche ebenfalls als Abstellörtlichkeit für Lkw-Fahrer dienst, um dort zu parken. Auf Grund der hohen Anzahl an Lkw-Fahrern kam es an dieser Örtlichkeit offenbar zu einem Verkehrschaos. Am dortigen Wendekreis wurde vermutlich durch einen Lkw-Fahrer mit italienischer Zulassung eine Straßenlaterne beschädigt. Dieser soll auch ursächlich für den dortigen Verkehrsstau gewesen sein, da er sich im Wendekreis festgefahren hatte und ihm zwei weitere Lkw-Fahrer beim Rangieren behilflich sein mussten.

Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der bislang unbekannte Lkw-Fahrer danach jedoch einfach weg.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen, insbesondere die anderen Lkw-Fahrer, darum, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

