Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen die Monbachhalle

Neuhausen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag bis Montag ein hinter der Monbachhalle in Neuhausen stehendes Regal angezündet sowie die Hallenwand beschmiert und besprüht.

Das Regal wurde durch die Unbekannten in Brand gesetzt, weshalb in der Folge ein Fenster und die Fassade beschädigt wurden. Des Weiteren wurden an der Halle mit schwarzer Farbe und Schablone sowie mit blauem Lackstift Schriftzüge aufgebracht. Der entstandene Sachschaden kann zum derzeitigem Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell