Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Über 100.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Freudenstadt (ots)

Über 100.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen bei Freudenstadt ereignet hat.

Ein Lastzug war gegen 8:30 Uhr auf der Bundesstraße 28 vom Kniebis kommend in Richtung Freudenstadt unterwegs, als dessen 55-jähriger Fahrer offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. In der Folge kam der Lastzug von der Fahrbahn ab und der Anhänger kippte nach rechts einen Abhang hinunter. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt, die Ladung des Anhängers, dabei handelte es sich um einen Bagger und einen Radlader, wurde jedoch stark beschädigt. Auch am Lastwagen, an der Straße sowie am Anhänger selbst entstand Sachschaden. Zur Bergung der betreffenden Fahrzeuge war die Hinzuziehung eines Kranunternehmens erforderlich. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 130.000 Euro. Der entsprechende Streckenabschnitt war für mehrere Stunden komplett gesperrt, eine örtliche Umleitung des Verkehrs war eingerichtet und die Straßenmeisterei Freudenstadt im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell