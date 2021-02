Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lkw beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Montagabend befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer die Geigerstraße und verursachte beim Vorbeifahren einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Nachdem augenscheinlich mehrere Lkw in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:45 Uhr die Erbprinzenstraße befahren hatten, wurde in diesem Zeitraum auch ein in der Geigerstraße parkender VW-Touran beschädigt. Die linke Fahrzeugseite wies über die komplette Länge starke Beschädigungen auf.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186-3111 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell