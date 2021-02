Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Unfall auf der BAB 8 bei Pforzheim verursacht längere Sperrung der Autobahn - mehrere Verletzte und hoher Sachschaden

Am Montagabend kurz vor 19 Uhr übersah ein Sattelzuglenker, der die Autobahn 8 von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart befuhr, das Ende eines Staus kurz vor der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Nord. Der Lenker des Sattelzugs, welcher mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, versuchte noch auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, kollidierte hierbei aber leicht versetzt mit dem vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Mercedes Vito. Hierdurch prallte in einer Kettenreaktion der Vito auf die vor ihm befindliche Mercedes B-Klasse, welche wiederum auf einen davor befindlichen Lkw geschoben wurde. Durch den Unfall wurde der Fahrzeuglenker des Daimler Vito schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, in der B-Klasse wurden die Fahrerin und ein männlicher Mitfahrer ebenfalls schwer verletzt während ein dritter Fahrzeuginsasse unverletzt blieb. Der Fahrer des letztgenannten Lkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Erstversorgung der Verletzten und Bergung Fahrzeuge musste die Autobahn zunächst voll gesperrt werden, im weiteren Verlauf konnten jedoch nach und nach die Fahrstreifen wieder freigegeben werden und gegen 23:30 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett frei. Der Gesamtschaden an allen beteiligten Fahrzeugen wird derzeit auf ca. 150 000 Euro geschätzt, alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben mehreren Funkstreifen der Pforzheimer Autobahnpolizei waren auch ein Rettungshubschrauber und starke Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

