Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/MA) Ostelsheim

Mannheim - Polizei fahndet und findet hochwertigen Porsche wieder - Tatverdächtiger wird noch gesucht

Ostelsheim / Mannheim (ots)

Bezug zur PM des PP Pforzheim vom 16.02.2021, 16:11 Uhr

Der am Montag, 15.02.2021, in Ostelsheim entwendete Porsche Cayenne konnte durch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Mannheim drei Tage später, am 18.02.2021, in Mannheim-Gartenstadt aufgefunden werden.

Die Ermittlungen zur Täterschaft werden von der Kriminalpolizei in Calw fortgesetzt. In diesem Zusammenhang wird ferner der tatverdächtige, damalige Interessent gesucht. Er wurde bereits in der Bezugsmeldung vom 16.02.2021 wie folgt beschrieben:

"Der tatverdächtige Interessent war zwischen 30 und 40 Jahren alt und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild mit südländischem Aussehen. Er trug dunkle, kurze Haare und einen Oberlippen-/Kinnbart. Weiterhin war er zwischen 180 und 190 cm groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke. Er trug eine auffällige Armbanduhr der Marke IWC sowie eine Umhängetasche der Marke "Louis Vuitton"."

Sachdienliche Hinweise nimmt weiterhin der Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell